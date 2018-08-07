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Уральских бойцов MMA будут тренировать топовые спортсмены UFC
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Уральских бойцов MMA будут тренировать топовые спортсмены UFC 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге на площадке Академии единоборств уральских спортсменов по смешанным видам единоборств будут тренировать проффесионалы из лиги UFC Андрей Арловский и Алексей Олейник, сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».
Топовые спортсмены MMA подписали соглашение с екатеринбургским клубом «Архангел Михаил». «Начиная с сентября этого года, оба бойца будут участвовать в подготовке спортсменов клуба. Соглашение было подписано во время третьего турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе клуба.
Оба спортсмена имеют большой опыт выступления на октагоне по боям без правил. Так, за плечами Алексея Олейника (выступает в UFC) 67 проведенных боев, из которых в 56 он одержал победу. Обладатель титула чемпиона UFC Андрей Арловский провел 42 боя, в которых одержал 26 побед.
Уместно напомнить, накануне стало известно, что 13 октября этого года на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» состоится четвертьфинал второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, где олимпийский призер 2012 года Михаил Алоян встретится на ринге с южноафриканцем Золани Тете. Площадка проведения турнира подтвердилась после инспекционного визита в Екатеринбург главы Федерации бокса России Умара Кремлева.
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