Ещё
Нурмагомедов сохранил 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов сохранил 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российский боец UFC, владеющий чемпионским поясом в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов сохранил 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC. При этом ирландский боец Конор Макгрегор, который давно не проводил боёв, поднялся в рейтинге на вторую позицию. Возглавляет рейтинг Даниэль Кормье, а в топ-3 попал Ти Джей Диллашоу, поднявшийся в новой версии рейтинга сразу на три позиции.
Топ-10 рейтинга лучших P4P-бойцов UFC: 1. Даниэль Кормье 2. Конор Макгрегор 3. Ти Джей Диллашоу 4. Макс Холлоуэй 5. Жорж Сен-Пьер 6. Деметриус Джонсон 7. Тайрон Вудли 8. Хабиб Нурмагомедов 9. Стипе Миочич 10. Роберт Уиттакер
Чемпионат.com: последние новости
UFC 227: Диллашоу оказался немного тяжелее Гарбрандта Нурмагомедова раскритиковали за ролики в «Инстаграме» Ли: мне кажется, бой Нурмагомедов — Макгрегор не состоится
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе обошла США: россиянка вошла в историю10
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар107
Озвучена неожиданная причина ухода Роналду из «Реала»
Россияне столкнулись с проблемами на Чемпионате Европы
«Челси» совершит трансферный рекорд
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Зимние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:00
СМИ узнали зарплату Смолова в «Локомотиве»
Футбол
01:00
Умер легендарный рекордсмен НХЛ
Хоккей
01:14
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар
Футбол
01:00
«Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом»
Футбол
00:18
Проклятый матч: судья рванул с поля быстрее футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение