Российский боец UFC, владеющий чемпионским поясом в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов сохранил 8-е место в рейтинге P4P-бойцов UFC. При этом ирландский боец Конор Макгрегор, который давно не проводил боёв, поднялся в рейтинге на вторую позицию. Возглавляет рейтинг Даниэль Кормье, а в топ-3 попал Ти Джей Диллашоу, поднявшийся в новой версии рейтинга сразу на три позиции.
Топ-10 рейтинга лучших P4P-бойцов UFC: 1. Даниэль Кормье 2. Конор Макгрегор 3. Ти Джей Диллашоу 4. Макс Холлоуэй 5. Жорж Сен-Пьер 6. Деметриус Джонсон 7. Тайрон Вудли 8. Хабиб Нурмагомедов 9. Стипе Миочич 10. Роберт Уиттакер