Отец Нурмагомедова рассказал о предстоящем бое с Макгрегором

Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229.

"Бой закончим тогда, когда захотим. Мы очень уважаем своих болельщиков: если они хотят все пять раундов — подеремся пять, три раунда — три. После двух раундов Макгрегору на ногах делать нечего: ни в ударной технике, ни в борьбе, ни в бросках. Мы не намерены отдавать ни один раунд", — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на youtube-канале «Разрешите вас перебить».

Ранее отец Нурмагомедова предложил «Анжи» помощь с тренировками.