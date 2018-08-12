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Отец Нурмагомедова рассказал о предстоящем бое с Макгрегором
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Отец Нурмагомедова рассказал о предстоящем бое с Макгрегором 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок сына с Конором Макгрегором, передает Sport24.
Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229.
"Бой закончим тогда, когда захотим. Мы очень уважаем своих болельщиков: если они хотят все пять раундов — подеремся пять, три раунда — три. После двух раундов Макгрегору на ногах делать нечего: ни в ударной технике, ни в борьбе, ни в бросках. Мы не намерены отдавать ни один раунд", — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на youtube-канале «Разрешите вас перебить».
Ранее отец Нурмагомедова предложил «Анжи» помощь с тренировками.
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