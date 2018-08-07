Уральских бойцов MMA будут тренировать топовые спортсмены UFC

Топовые спортсмены MMA подписали соглашение с екатеринбургским клубом «Архангел Михаил». «Начиная с сентября этого года, оба бойца будут участвовать в подготовке спортсменов клуба. Соглашение было подписано во время третьего турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге», — рассказали в пресс-службе клуба.

Оба спортсмена имеют большой опыт выступления на октагоне по боям без правил. Так, за плечами Алексея Олейника (выступает в UFC) 67 проведенных боев, из которых в 56 он одержал победу. Обладатель титула чемпиона UFC Андрей Арловский провел 42 боя, в которых одержал 26 побед.