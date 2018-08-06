Радмир Габдуллин: «Бой Нурмагомедов — Макгрегор — бой века»

— Считаю, что шансов победить у Хабиба больше. Он стойкий, трудолюбивый, волевой спортсмен, — отметил Габдуллин. — Хабиб умеет доминировать в партере, и это его основное преимущество. Россиянину нужно не изменять своей манере ведения боя, которая принесла ему столько побед. Желаю своему соотечественнику подойти к бою в наилучшей форме.

Поединок Нурмагомедов — Макгрегор — бой века, спортсмены проделали огромный путь к нему. Очень много людей во всем мире с нетерпением ждут его, так как навсегда будет поставлена точка в споре, кто сильнее, более достоин стать чемпионом UFC: Хабиб Нурмагомедов или Конон Макгрегор.