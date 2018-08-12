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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова будет выступать в американской лиге PFL
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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова будет выступать в американской лиге PFL 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Омар Нурмагомедов будет выступать в американской лиге PFL. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Дебютный поединок Нурмагомедова в организации пройдет 31 августа в Атлантик-Сити.
"Все верно, бой пройдет 31 августа. Соперник определится позднее", — сказал Магомедов.
Всего в активе 22-летнего спортсмена семь побед (четыре досрочно) и ни одного поражения.
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