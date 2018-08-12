Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова будет выступать в американской лиге PFL

Дебютный поединок Нурмагомедова в организации пройдет 31 августа в Атлантик-Сити.

"Все верно, бой пройдет 31 августа. Соперник определится позднее", — сказал Магомедов.

Всего в активе 22-летнего спортсмена семь побед (четыре досрочно) и ни одного поражения.