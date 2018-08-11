Соперники зовут этого белоруса Питбуль. Он мечтает о Голливуде

На историческом UFC в Москве Андрей Питбуль Орловский сразится с россиянином Шамилем Абдулрахимовым. «Лента.ру» встретилась с легендарным белорусским тяжеловесом и, возможно, самым непредсказуемым бойцом промоушена. Он рассказал всю правду о хрустальной челюсти, альтернативной кличке и планах на Голливуд.

«Лента.ру»: Расскажите о том, как начали заниматься единоборствами. Это было еще в детстве?

Андрей Орловский : Нет, это было не в детстве, скорее уже в юности. Учился в полицейской академии, а там в приказном порядке попросили принять участие в соревнованиях по самбо.

Выходит, мотивации не было?

Был приказ. Причем выступать надо было в тяжелом весе. Ребят поспрашивал — они показали пару движений. Уже в первый год по академии занял второе место (ухмыляется). И то только потому, что в соперниках был мастер спорта. Он там что-то сделать пытался, ему балл за активность добавили, а мне наоборот — убрали. Потом меня приметили: Володе Емельяненко в то время как раз нужен был первый номер для тренировок (спарринг-партнер — прим. «Ленты.ру»). Ну и я решил, что под эту тему можно и от нарядов косить, и на ПХД не ходить. Год я там потренировался, занял третье место по молодежи на чемпионате мира, потом серебро взял на чемпионате Европы, выиграл ЧМ тоже по молодежи. Познакомился с людьми, которые возили бойцов в Америку — боксеров, кикбоксеров, тайских боксеров. Спросили, хочу ли я себя попробовать, например, в UFC. Ну и, понятное дело, деньгами заинтересовали.

В Белоруссии перспектив в спорте не было?

Понимаете, я выиграл чемпионат мира в 1999 году. Мне дали премию — 50 долларов. Как сейчас помню, добавил три доллара и купил себе пейджер «Моторола». А ребята, которые пригласили по боям без правил тренироваться, мне ежемесячно 50 долларов платили.

Жалеете о чем-то, вспоминая это время?

Да нет, все нормально было. Правда, недостаточно времени с семьей, наверное, проводил. Постоянно хотелось гулять. Сейчас в Белоруссии остались дедушка и мама… В профессиональном плане — может, учиться лучше надо было, больше тренироваться. Других высот тогда достиг бы к сегодняшнему дню. Хотя в принципе не жалуюсь.

Что было дальше? Сразу переезд в США?

Не сразу. Окончил академию. Работал — то есть числился — охранником в этой конторе (занимавшейся бойцами — прим. «Ленты.ру»), тренировался два раза в день, ездил, выступал.

Прозвище Питбуль появилось именно тогда?

Да. Это придумал Дмитрий Степанов , который меня в то время тренировал, дружили с ним. С тех пор так и осталось.

А других вариантов не было?

Американцы любят что-нибудь такое — звучное. Был вариант Андрей Policeman Орловский. Но Питбуль и короче, и лучше. Капы выпустили с зубами — публике это понравилось. Было воспринято на ура. После этого… Вообще, есть в MMA две вещи, которые произошли именно благодаря мне. Первое — это то, что бойцы начали надевать костюмы. Я был первым — приходил в костюме на мероприятия. Второе — как раз капы индивидуальные.

Вы нередко провоцировали соперников. Треш-ток, оскорбления… Насколько вы были в этом искренним? Или это была игра на публику?

А я никогда треш-током не занимался. Вы меня с кем-то путаете, наверное. Ну, было похожее с Тимом Сильвией (боец, с которым Орловский не раз встречался в октагоне — прим. «Ленты.ру»).

Но ведь немало публикаций…

Знаете, 80 процентов того, что я читаю о себе, просто не соответствует действительности.

Вырвано из контекста, по-вашему?

Сто процентов. И вообще, свою манеру поведения в почти сорок лет менять глупо. Все, что я хочу сказать оппоненту, я все говорю в октагоне.

То есть с Тимом Сильвией проблем не осталось?

Нет. Не видимся особо, но несколько лет назад в Чикаго пересеклись. Привет, пока. Обнялись, фото сделали. Друзьями мы, конечно, не будем, но уже говорим друг другу «Hi» и «Bye».

Можете назвать три своих лучших боя? Где вы себе особенно понравились, скажем.

Каждый бой для меня важен по-своему. Тут дело не в результате. В поражениях знаю, где была ошибка. В победных боях — какая «коронка» удалась. А вообще надеюсь, что мой лучший бой еще впереди.

А что вы посоветовали бы посмотреть из боев Орловского человеку неискушенному в MMA?

Это неправильно… Если человек увлекается, ему что-то во мне понравилось, он начнет искать, читать, смотреть, спрашивать. А так — советовать что-то человеку с улицы? Кто немного в MMA ориентируется, меня помнит по конкретным боям. А в России наверняка многим я запомнился как парень, который когда-то получил в репу…

Как истории про хрустальную челюсть прокомментируете?

Да кто-то сказал — подхватили… Понимаете, в тяжелом весе, какие бы у тебя прочные лицевые кости ни были, один удар может все решить. А вот почему, например, не вспоминают мой бой с Энтони Джонсоном ? (Главный поединок на турнире World Series of Fighting 2, где Орловский уступил по решению судей — прим. «Ленты.ру».) Тогда мне в конце первого раунда челюсть сломали, а мудак-рефери уснул на часах, вовремя гонг не дал. И два раунда я дрался с переломом. Нокаута никакого не было в итоге. В свое время мой менеджер Леонид Королинский очень эти выдумки про хрусталь болезненно воспринимал. Я ему: «Лень, забудь». Он и к докторам бегал, спрашивал, консультировался…. Такого понятия как хрустальная челюсть нет вообще.

Выдумка?

Возможно.

Про Емельяненко уже вопросы надоели, наверное (в России Орловскому часто припоминают поражение от Федора — прим. «Ленты.ру»).

Да задавайте ради бога.

Осенью Емельяненко встретится с Чейлом Сонненом в полуфинале гран-при Bellator. За кого будете болеть?

Что вам скажу: за боями не слежу практически. Я вместо этого, может, бокс посмотрю. Или вот бой UFC, который обсуждают, вроде поединка Деметриуса Джонсона и Генри Сехудо (Сехудо отобрал у Джонсона чемпионский пояс на UFC 227 — прим. «Ленты.ру»). А так вообще другие вида спорта предпочитаю… Хоккей, например.

Белорусская сборная на ЧМ недавнем расстроила?

Давайте про это не будем. Я имею в виду другой хоккей.

Именно. У меня там друзья, товарищи играют. Деньги вот на «Лас Вегас Найтс» поставил. Никто ведь не ожидал, что команда в первый свой сезон до финала кубка Стэнли доберется.

Слышал, что на UFC в Москве провокация у вас намечается.

Да какая провокация? Вырывают, вырывают из контекста! Если UFC поставит меня под американский флаг — под ним и выйду. Всегда выхожу под белорусским. На постерах для автографов тоже обычно на бэкграунде белорусский флаг. Я работаю на UFC, они мне платят. Какая тут провокация? Я белорус. Родом я из СССР. Чего мне оправдываться?

Понятно.

Провокация… Бывает, ляпну что-нибудь, не подумав, что люди по-своему интерпретировать могут.

У вас ведь двое детей. Как они воспринимают то, чем их папа зарабатывает?

О, старший сын меня уже тренирует. Все знает — про UFC, все эти дела. Ему скоро шесть лет исполняется. Он мне движения показывает, как правильно рукой бить. Он молодец. Но на будущее я ему всегда говорю: самообороне научу — чтобы себя защитить, близких, но вот выступать ты точно не будешь.

Про вашу кинокарьеру. (Услышав эту формулировку, Орловский улыбается) У вас неплохо получилось, особенно в последнем «Универсальном солдате»….

Кстати, тут вернемся к Емельяненко: я вообще в эту франшизу попал вместо него. Продюсеры хотели Федора, но режиссер ему ответил: «Нет, я хочу Орловского». Я за это Хайамсу очень благодарен.

Планы в кино сняться есть? И с кем бы хотелось в одном кадре оказаться из звезд боевиков?