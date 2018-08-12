Брат Нурмагомедова будет выступать в PFL 

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Омар Нурмагомедов подписал контракт с американской Лигой профессиональных бойцов (PFL), сообщает ТАСС. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
"Все верно, бой пройдет 31 августа. Соперник определится позднее", — заявил Магомедов.
Первый поединок Нурмагомедова в данной организации пройдет 31 августа в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США. Всего в активе 22-летнего россиянина семь побед, из которых четыре досрочно, и ни одного поражения.
Ранее отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок сына с Конором Макгрегором.