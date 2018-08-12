Брат Нурмагомедова будет выступать в PFL

"Все верно, бой пройдет 31 августа. Соперник определится позднее", — заявил Магомедов.

Первый поединок Нурмагомедова в данной организации пройдет 31 августа в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США. Всего в активе 22-летнего россиянина семь побед, из которых четыре досрочно, и ни одного поражения.