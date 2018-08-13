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Шлеменко может провести бой в Bellator в октябре
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Шлеменко может провести бой в Bellator в октябре 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ToFight.ru
Боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко свой следующий бой в промоушене может провести осенью 2018 года, о чём сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.
«В октябре Bellator устраивает два турнира — 12-го в Коннектикуте и 13-го в Лонг-Айленде. На одном из этих турниров Александр должен выступить. Это будет средняя весовая категория, но имя соперника пока неизвестно. Лично я не совсем понимаю, что заставляет Bellator тратить так много времени на подбор оппонента для Александра. Понятно, что он боец высокого уровня, но у него последний бой по контракту — это должно упрощать задачу. Если бы у него было несколько боев в контракте, тогда руководство мыслило бы стратегически, но в этом случае им должно быть безразлично — проиграет или выиграет Александр. Дальнейшие планы? Нам нужно дождаться контракта на бой, подписать его, одержать победу, а потом уже говорить об этом. Поскольку, учитывая то, как сейчас обстоят дела в мире ММА и степень популярности Шлеменко, нам будет из чего выбирать», — приводит слова Жернакова Ring Side 24.
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