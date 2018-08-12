Убийство чемпиона по ММА попало на видео

Убийство чемпиона Узбекистана по ММА 25-летнего Джамшида Кенжаева в драке с охранниками ночного клуба «Аурум 898» в Ташкенте в ночь на 9 августа зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано на Youtube.

На кадрах видно, как возникает конфликт, а потом начинается драка, перерастающая в избиение чемпиона ММА и его товарища, который пытается оттеснить от него нападавших (не менее 8 человек).

Сопротивлявшиеся мужчины падают на землю, а их продолжают избывать и палками.

Ранее сообщалось, что Кенжаев пытался пронести в клуб нож, но охранник его не пропустил. В ходе драки охранники ударил спортсмена в грудь его же ножом. Кенжаева госпитализировали, но спасти не смогли. Подозреваемый в убийстве задержан.