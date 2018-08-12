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Убийство чемпиона по ММА попало на видео
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Убийство чемпиона по ММА попало на видео 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/kenjaev_djamshid
Убийство чемпиона Узбекистана по ММА 25-летнего Джамшида Кенжаева в драке с охранниками ночного клуба «Аурум 898» в Ташкенте в ночь на 9 августа зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано на Youtube.
На кадрах видно, как возникает конфликт, а потом начинается драка, перерастающая в избиение чемпиона ММА и его товарища, который пытается оттеснить от него нападавших (не менее 8 человек).
Сопротивлявшиеся мужчины падают на землю, а их продолжают избывать и палками.
Ранее сообщалось, что Кенжаев пытался пронести в клуб нож, но охранник его не пропустил. В ходе драки охранники ударил спортсмена в грудь его же ножом. Кенжаева госпитализировали, но спасти не смогли. Подозреваемый в убийстве задержан.
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