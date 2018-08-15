Мастерство не пропьешь? На что еще способен Александр Емельяненко

18 августа в Москве на турнире WFCA 50 Александр Емельяненко сразится с американцем Тони Джонсоном. Некогда безмерного таланта младшего брата легенды ММА для победы может не хватить.

От стакана до тюрьмы

Средний из трех братьев Александр Емельяненко считался в свое время самым талантливым российским тяжеловесом. В отличие от легендарного брата Федора природа наградила его выдающимися габаритами. Он всегда выглядел полноценным, крупным тяжем и в 23 года его прочили в наследники славы Федора, а чуть позже он вошел в десятку лучших тяжей мира. «В боксе лучшие братья Кличко, а в ММА — братья Емельяненко», — любил повторять Александр. Но если с талантом у него был полный порядок, то с дисциплиной и трудолюбием все было не так гладко. После расставания с командой брата и выбора своего пути Александр быстро стал героем скандальных хроник и плотно подсел на стакан.

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Результаты его пьяных похождений вскоре стали достоянием всего интернета. Вот он в несвежем виде обнимается с Михаилом Галустяном , вот оскорбляет Василия Уткина в розыгрыше пранкеров или вступает в конфликт с Сергеем Харитоновым . Вскоре за невинными выходками последовали уже вполне уголовные проступки: нетрезвый дебош в самолете с попыткой закурить, избиение пенсионера и, наконец, сексуальные действия насильственного характера в отношении собственной домработницы, следствием чего стала отправка на четыре года в места не столь отдаленные. При этом Емельяненко все время оставался на виду, был почитаем фанатами единоборств (многие из которых симпатизируют плохим парням) и даже проводил поединки с похмелья, за что был в итоге уволен М-1. Иногда чтобы прекратить катиться под гору, лучше врезаться на своем пути в дерево. Так и произошло в жизни Александра, после чего, хочется верить, он многое переосмыслил.

Новый Саша

В ноябре 2016 года Емельяненко вышел на свободу условно досрочно и решил продолжить спортивную карьеру. Стоило забыть в тюрьме о вредных привычках, как Александр набрал, пожалуй лучшую форму в карьере. Он вернул свой вес к оптимальным 115 кг, привел в порядок мускулатуру и обрел выносливость, как в молодые годы. Первые три соперника-гастролера Джеронимо дос Сантос, Вирджил Цвиккер и Шимон Байор не выдержали и раунда. Емельяненко атаковал сериями, не давая соперникам прийти в себя. Подписание контракта с уральским промоушеном RCC повысило его уровень оппозиции до ветеранов UFC Габриэля Гонзаги и Виктора Пешты , но и с ними бывший заключенный справился, хоть и испытав проблемы в партере.

Что могло послужить причиной преображения одиозного бойца? Горный чеченский воздух и правильные витамины? Возвращение к здоровому образу жизни и природный дар, который не сломаешь даже годами пьяных загулов? Необходимость отдать долги и работать по ускоренному графику — бой в два месяца? Как бы то ни было, а Емельяненко вернулся в дело, снова собирает арены и заставляет говорить о больших боях, таких как реванш мечты с Сергеем Харитоновым.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

9 Авг 2018 в 10:28 PDT Черный, большой, злой

Предстоящий соперник на московском турнире Тони Джонсон — достаточно серьезный тест, чтобы понять нынешнюю готовность Александра. Крупный 30-летний тяж с хорошей борцовской базой и крепким ударом имеет в активе скальпы экс-чемпиона UFC Тима Сильвии и нынешних топов промоушена Александра Волкова и Деррика Льюиса. В Bellator он выиграл три из четырех боев, а ушел оттуда после спорного поражения от Чейка Конго, а после этого проиграл бойцу из топ-10 Виталию Минакову

Является ли Александр фаворитом в предстоящем противостоянии? Ответить однозначно не получится. Во-первых, с момента его последнего боя прошло чуть больше месяца, во-вторых, два его недавних поединка показали проблемы в борьбе, а Джонсон не слабее «пожилого» Гонзаги и Пешты и способен контролировать Емельяненко на земле вплоть до победного гонга. Наконец, скорость уже не является сильной стороной россиянина, а потому в стойке у него не будет столь явного преимущества, а Джонсон хорошо держит удар и никогда не был в чистом нокауте.

18 августа юбилейный турнир лиги WFCA 50! Приглашаю, приходите! #Россия #Спорт #mma Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)