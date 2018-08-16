Стал известен следующий соперник россиянина Харитонова в MMA

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов встретится с американцем Роем Нельсоном в андеркарде турнира Bellator 207, сообщает ТАСС

"Мне поступало такое предложение. Предварительное соглашение достигнуто. В ближайшие дни подпишу контракт", — заявил россиянин.

Bellator 207 пройдет 12 октября в городе Анкасвилль.