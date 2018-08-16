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Стал известен следующий соперник россиянина Харитонова в MMA
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Стал известен следующий соперник россиянина Харитонова в MMA 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: sherdog.com
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов встретится с американцем Роем Нельсоном в андеркарде турнира Bellator 207, сообщает ТАСС.
"Мне поступало такое предложение. Предварительное соглашение достигнуто. В ближайшие дни подпишу контракт", — заявил россиянин.
Bellator 207 пройдет 12 октября в городе Анкасвилль.
37-летний Харитонов свой крайний поединок в Bellator провел в марте 2017 года, одержав победу над Чейзом Гормли. Нельсон свой последний бой провел в феврале 2018 года, уступив Мэтту Митриону в четвертьфинале Гран-при.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко назвал Харитонова «пылью дорожной».
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