Инстаграм Хабиба вновь попал в центр внимания. Промолчать не смог даже Гуф

Прошла всего неделя с тех пор, как мы рассказывали о том, почему инстаграм Хабиба Нурмагомедова стал одним из самых обсуждаемых в СМИ.

Напомним, в своих сториз спортсмен выложил видео, на котором его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов платит бездомным за отжимания.

Тогда находились люди, как критиковавшие, так и защищавшие поступок братьев. Вчера Хабиб выложил еще одно видео. Сегодня оно дало повод не совсем профильным изданиям выпускать новости с подобными заголовками: «После бомжей Нурмагомедов взялся за подростков».

На ролике рэп-дуэт «HammAli & Navai» выступает в Дагестане, а под их творчество веселится большое количество людей.

Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники.

Для понимания: «HammAli & Navai» — рэперы из Азербайджана. Их главный хит — «Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться».

Друг и спарринг-партнер Хабиба Ислам Махачев прокомментировал публикацию очень коротко.

Топливо для ада Пока не совсем понятно, кто выступает в качестве «топлива».

Кстати, он приезжал с концертом в Махачкалу 10 лет назад. Тогда Хабибу оставалось еще 8 боев до подписания в UFC, а его посты в социальных сетях еще не обсуждались таким количеством людей из разны стран, как сегодня.

Самыми популярными комментариями под этим постом оказались те, в которых присутствовало недоумение возмущением Хабиба.

Хотя, конечно, на скриншоте не так все очевидно…

Автором самого популярного комментария стал человек, вспомнивший события недельной давности.

Спустя некоторое время Хабиб закрыл комментарии под этим постом.

До боя Нурмагомедов — Макгрегор остается 53 дня.

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