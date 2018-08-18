Экс-чемпион UFC рассказал о своем отношении к россиянам

Бой пройдет 15 сентября на турнире UFC Fight Night 136 в Москве.

"Давно просил менеджеров сделать все возможное и невозможное, чтобы присоединиться к турниру в Москве. Надеюсь, что еще вернусь на турниры UFC в России. Некоторые наговаривают, мол, Орловский россиян ненавидит, с американским флагом бегает. Абсолютная неправда! Во-первых, жена у меня — сибирячка! Во-вторых, сам я родился в СССР и остаюсь гражданином Белоруссии. Конечно, я вернусь, если будет возможность", — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян успешно дебютировал в UFC.