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Экс-чемпион UFC рассказал о своем отношении к россиянам
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Экс-чемпион UFC рассказал о своем отношении к россиянам 

Газета.Ru 7 часов назад
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Андрей Орловский поделился ожиданиями в преддверии поединка против россиянина Шамиля Абдурахимова, передает "Чемпионат.com".
Бой пройдет 15 сентября на турнире UFC Fight Night 136 в Москве.
"Давно просил менеджеров сделать все возможное и невозможное, чтобы присоединиться к турниру в Москве. Надеюсь, что еще вернусь на турниры UFC в России. Некоторые наговаривают, мол, Орловский россиян ненавидит, с американским флагом бегает. Абсолютная неправда! Во-первых, жена у меня — сибирячка! Во-вторых, сам я родился в СССР и остаюсь гражданином Белоруссии. Конечно, я вернусь, если будет возможность", — сказал спортсмен.
Ранее сообщалось, что российский боец Петр Ян успешно дебютировал в UFC.
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