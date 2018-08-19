Нурмагомедов назвал единственный шанс Макгрегора

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов , говоря о предстоящем поединке с ирландцем Конором Макгрегором , заявил, что весь арсенал соперника состоит только в одном ударе.

«Этот бой станет самым значимым в истории UFC. Люди хотят моей победы. У Конора в бою против меня есть лишь один шанс на победу — лаки панч (удачный удар, нанесенный на удачу — прим. ВЗГЛЯД). Весь арсенал Макгрегора состоит лишь из удара слева. А что с борьбой?» — приводит слова Нурмагомедова Sportbox.

Он добавил, что хочет выставить трусом ирландца и «сломать его».

Нурмагомедов выиграл во всех 26 своих поединках, у Макгрегора три поражения при 21 победе.

Ранее стала известна стоимость билетов на бой между Нурмагомедовым и Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.