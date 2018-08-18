В команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова

"У Конора вновь внутри горит огонь. Когда находишься на вершине мира так долго, нужно немного отдохнуть, чтобы вновь обрести мотивацию. Я думаю, что Макгрегор покажет Хабибу, кто здесь является боссом и поставит его на место", — приводит слова спортсмена MMAFighting.

Поединок Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC прогнозирует «убийство» Магрегора в поединке с Нурмагомедовым.