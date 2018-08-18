Ещё
В команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Коллаж — karate.ru
Одноклубник бойца Конора МакГрегора Джеймс Галлахер поделился мыслями в преддверии боя ирландца против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
"У Конора вновь внутри горит огонь. Когда находишься на вершине мира так долго, нужно немного отдохнуть, чтобы вновь обрести мотивацию. Я думаю, что Макгрегор покажет Хабибу, кто здесь является боссом и поставит его на место", — приводит слова спортсмена MMAFighting.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC прогнозирует «убийство» Магрегора в поединке с Нурмагомедовым.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна цена билетов на бой Нурмагомедов - Макгрегор Муж бойца ММА Ли обвиняется в домашнем насилии Александр Емельяненко обратился с язвительной просьбой к сопернику
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия — оккупант»: грузинских борцов накажут за флаг РФ40
Дзюба поставил Лукашенко на место
По стопам Кокорина: Головина обвинили в кутеже16
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы24
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:11
Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ
Летние виды спорта В мире
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол Гандбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение