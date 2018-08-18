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Звездный боец UFC чуть не утонул в пещере
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Звездный боец UFC чуть не утонул в пещере 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Yuriy Chernyavskiy/Science Advances
Американский боец Дональд Серроне, выступающий в полусреднем весе под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), едва не лишился жизни из-за любви к экстремальным видам спорта. Об этом сообщает "Советский спорт".
Спортсмен написал в своем инстаграме, что неудачное погружение могло быть последним для него.
"Сегодня я честно могу сказать, что просто рад тому, что остался в живых. Во время погружения случился просто катастрофический, худший сценарий из всех возможных.
Поднялся ил, я потерял ориентацию в пещере и своего товарища, не мог видеть даже собственные руки, это был самый страшный момент в моей жизни.
Вспомнил, как целовал сына и невесту и говорил им, чтобы не волновались, что папочка вернется! Я разобрался с этим и возвращаюсь домой!" — гласит сообщение.
35-летний Серроне провел 45 боев в MMA, в которых одержал 33 победы.
Ранее сообщалось, что непобежденный боец UFC устроил драку в ночном клубе.
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