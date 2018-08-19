Кадыров высказался о поединке Александра Емельяненко с Джонсоном

Политик пожелал удачи спортсменам в дальнейшей карьере.

"Главное событие вечера — поединок между дорогим братом, прославленным представителем Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился ничьей. Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бой Емельяненко — Джонсон завершился ничьей решением большинства судей (29:29). Встреча проходила в рамках 50-го турнира организации WFCA в московском ГЦКЗ «Россия».

Ранее сообщалось, что Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном.