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Кадыров высказался о поединке Александра Емельяненко с Джонсоном
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Кадыров высказался о поединке Александра Емельяненко с Джонсоном 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлением от прошедшего поединка между россиянином Александром Емельяненко и американцем Тони Джонсоном, передает "Советский спорт".
Политик пожелал удачи спортсменам в дальнейшей карьере.
"Главное событие вечера — поединок между дорогим братом, прославленным представителем Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился ничьей. Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Бой Емельяненко — Джонсон завершился ничьей решением большинства судей (29:29). Встреча проходила в рамках 50-го турнира организации WFCA в московском ГЦКЗ «Россия».
Ранее сообщалось, что Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном.
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