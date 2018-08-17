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Нганну и Блейдс договорились о проведении поединка в ноябре
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Нганну и Блейдс договорились о проведении поединка в ноябре 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Бывший претендент на титул чемпиона UFC Фрэнсис Нганну и Кёртис Блейдс договорились о проведении поединка. Их противостояние должно возглавить турнир в Пекине UFC Fight Night 141, проведение которого запланировано на 24 ноября.
Контракт на поединок ещё не подписан, но детали его согласованы, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
Нганну — четвёртый номер рейтинга UFC. Для него этот поединок может стать уже третьим в году. В январе он в титульном бою уступил Стипе Миочичу, а в июле не смог ничего противопоставить Деррику Льюису. Что касается Блейдса, то он занимает третье место в рейтинге. В 2018 году он также провёл два боя. В феврале он единогласным решением судей справился с Марком Хантом, а в июне нокаутировал Алистара Оверима.
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