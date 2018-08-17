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Кадыров сравнил А. Емельяненко с богатырями древних русских былин
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Кадыров сравнил А. Емельяненко с богатырями древних русских былин 

Чемпионат.com 40 минут назад
Завтра, 18 августа, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, представляющий клуб «Ахмат», проведёт поединок с Тони Джонсоном. В преддверии поединка спортсмена решил поддержать глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, сравнив Емельяненко с героями русских былин о богатырях.
«Образ настоящего русского богатыря не остался в древних былинах или на полотнах выдающихся художников. Он здесь, Он среди нас… Он часто падает под ударами безжалостной судьбы, вероломного предательства или других нечеловеческих испытаний. Но затем, когда приходит время, когда встаёт вопрос «быть или не быть?», неважно о концентрации собственного «Я» или защите родной земли, верности дружбе или долгу — он находит в недрах своего могучего воинского духа титанические силы на возрождение… Он встаёт… Он идёт в бой… Он побеждает!
Завтра 18 августа русский витязь Александр Емельяненко пойдёт на встречу собственной судьбе, на встречу к сильному противнику и будет биться за всех нас… За Россию! За Чечню! За наше великое боевое братство русских богатырей и чеченских къонахов! Давайте поддержим нашего брата!", — приводит слова политика официальная страница клуба «Ахмат» в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице клуба «Ахмат» в социальной сети.
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