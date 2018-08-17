Емельяненко не хочет драться с соотечественниками

Российский тяжеловес Александр Емельяненко , который 18 августа будет биться с Тони Джонсоном из США в главном бое турнира по смешанным единоборствам WFCA 50, рассказал, какое условие всегда ставит перед организаторами.

— Никогда не выбираю себе оппонентов, — подчеркнул Емельяненко. — У меня только одно условие к организаторам турниров — не сводить меня с российскими бойцами. Потому что в России не так много тяжеловесов, мы так или иначе друг с другом пересекаемся. Есть возможность встречаться с соперниками со всего мира, так что мы будем тут выяснять сами с собой отношения?