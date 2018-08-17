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Емельяненко не хочет драться с соотечественниками
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Емельяненко не хочет драться с соотечественниками 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
Российский тяжеловес Александр Емельяненко, который 18 августа будет биться с Тони Джонсоном из США в главном бое турнира по смешанным единоборствам WFCA 50, рассказал, какое условие всегда ставит перед организаторами.
— Никогда не выбираю себе оппонентов, — подчеркнул Емельяненко. — У меня только одно условие к организаторам турниров — не сводить меня с российскими бойцами. Потому что в России не так много тяжеловесов, мы так или иначе друг с другом пересекаемся. Есть возможность встречаться с соперниками со всего мира, так что мы будем тут выяснять сами с собой отношения?
Напомним, что бой с Джонсоном станет для Емельяненко уже шестым после возобновления карьеры, все предыдущие он выиграл нокаутами. (Антон БАБОШИН)
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