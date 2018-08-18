Трамп разрешил отцу Нурмагомедова въезд в США

Президент США Дональд Трамп выдал разрешение на въезд в страну отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова . Об этом сообщил сам 29-летний боец в социальной сети.

В своем Instagram Нурмагомедов выложил фотографию Трампа с табличкой, на которой написано: «Мистер отец Хабиба».

Он также подписал фото: «Спасибо огромное, Дана Уайт . Вы просто потрясающий. Это ваша работа». А в комментариях подтвердил, что это не фотошоп.