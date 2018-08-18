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Трамп разрешил отцу Нурмагомедова въезд в США
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Трамп разрешил отцу Нурмагомедова въезд в США 

News.ru 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп выдал разрешение на въезд в страну отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил сам 29-летний боец в социальной сети.
В своем Instagram Нурмагомедов выложил фотографию Трампа с табличкой, на которой написано: «Мистер отец Хабиба».
Он также подписал фото: «Спасибо огромное, Дана Уайт. Вы просто потрясающий. Это ваша работа». А в комментариях подтвердил, что это не фотошоп.
Ранее News.ru писал о том, что Абдулманап Нурмагомедов не может посетить США, так как его визу аннулировали в 2016 году по неизвестным причинам.
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