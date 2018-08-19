На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел поединок против американца Тони Джонсона на турнире WFCA в Москве. Бой решением судей завершился вничью. По итогам противостояния Емельяненко-младший из-за полученных травм был доставлен в больницу.

18 августа в Москве состоялся юбилейный 50-й турнир Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» (WFCA). Главным событием дня стал поединок между российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и бывшим бойцом Bellator, американцем Тони Джонсоном. По итогам поединка Емельяненко-младший был доставлен в больницу.

Бой продлился все три раунда и решением судей завершился вничью.

С самого начала противостояния инициативу захватил 37-летний россиянин, регулярно проводя опасные атаки в стойке. Джонсон же в основном пытался наносить ответные удары и предпринимал попытки перевести сражение в партер, что в итоге удалось американцу в конце первого раунда: 32-летний боец уложил Александра Емельяненко на пол и в итоге получил преимущество в конце первой пятиминутки.

Во втором раунде Джонсон продолжил придерживаться своей тактики и вновь перевел бой в партер, где стал доминировать над российским бойцом. После многократных ударом локтями по лицу Емельяненко у россиянина образовалось большое открытое рассечение.

Начало последнего раунда прошло под диктовку Александра, который активно атаковал Тони Джонсона, нанося тому удар за ударом. Впрочем, американский боец уверенно оборонялся до тех пор, пока он вновь не решил перевести сражение в партер. На ковре сильнее и проворнее оказался спортсмен из США, не давая Емельяненко выбраться из-за захвата.

По итогам поединка двое судей выставили одинаковые баллы 37-летнему россиянину и Джонсону: 29:29, 29:29. Еще один арбитр высказался в пользу американского спортсмена — 29:28. Но под влиянием большинства судей было принято решение о назначении ничейного результата.

Таким образом, впервые за два года Александр Емельяненко не смог добиться победы. Ранее он нокаутировал бразильцев Жеронимо дос Сантоса и Габриэла Гонзаги, чеха Виктора Пешты , поляка Шимона Байора и американца Верджила Цвиккера.

Сам россиянин после боя отказался комментировать прошедшую встречу с Джонсоном.

«Завтра в инстаграме все увидите», — сказал Емельяненко журналистам.

Любопытно, что из-за полученных травм был вынужден обратиться за медицинской помощью. Так, у Емельяненко были выявлены серьезные и большие рассечения на лице, а правый глаз и вовсе заплыл.

После поединка российский боец отправился в больницу, где продолжит курс восстановления.

Сделавший акцент на борьбе в партере Тони Джонсон в интервью после боя заявил, что намерен встретиться с 37-летним Емельяненко вновь и все-таки добиться победы, которую, по словам американского бойца, у него сегодня отобрали.

«Я недоволен результатом, ведь это была моя победа. Я провел больше тейкдаунов, был активен. Конечно, я хотел бы повторный бой», — цитирует Джонсона ТАСС.

После проведения турнира высказался и президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров , который выразил слова благодарности всем участникам соревнований.

«Главное событие вечера — поединок между дорогим братом, прославленным представителем Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился ничьей. Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры», — написал Кадыров на своей странице в Вконтакте.

Напомним, что Емельяненко возобновил карьеру только в сентябре 2017 года после трехлетнего перерыва, связанного с судимостью спортсмена.

37-летний боец был обвинен в нанесении побоев и изнасиловании 26-летней домработницы, а также хищения у нее личных вещей. В мае 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко-младшего к 4,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Однако после Борисоглебский городской суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении (УДО).

Остальные два года и 23 дня спортсмен занимался исправительными работами с удержанием 10% заработка.

Примечательно, что Александр Емельяненко не смог добиться победы впервые за два года. До этого шесть последних поединков кряду завершились в пользу российского бойца, отправившего своих противников в нокаут.

Таким образом, в карьере Емельяненко эта ничья стала первой. Всего россиянин одержал 27 побед и семь раз проиграл. Что касается Тони Джонсона, то в 16-ти проведенных поединках он 11 раз достигал победы, однажды свел бой к ничьей, а также четырежды уступил.