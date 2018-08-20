Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аманда Нуньес объявила в Instagram-аккаунте о помолвке с подругой Ниной Ансарофф, которая также занимается смешанными единоборствами (MMA).

Нуньес опубликовала совместное фото, на котором видны обручальные кольца. Бразильянка подписала фотографию хештегом «Она сказала да».

Последний бой Нуньес провела 12 мая на турнире UFC 224 в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась победой бразильянки над американкой Ракель Пеннингтон техническим нокаутом. Это была ее третья защита титула. Всего в активе спортсменки 20 поединков, в которых она одержала 16 побед и потерпела четыре поражения.