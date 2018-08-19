Тренер: Джонсон был сильным соперником для Емельяненко

МОСКВА, 19 августа. / ТАСС /. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Джонсон оказался неудобным и сильным соперником для россиянина Александра Емельяненко . Об этом ТАСС заявил главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, выводивший Емельяненко на поединок.

Бой, состоявшийся в Москве на турнире лиги WFCA, завершился вничью.

"Александр наносил сильные удары, — сказал Бичуев. — Но он слишком выложился в первом раунде, это помешало ему быть таким же активным в дальнейшем. Мы знали, что Джонсон — сильный соперник, и не делали проходной бой".

Бичуев также добавил, что причиной частого падения капы у Емельяненко является лечение зубов. «Он лечил зубы, и мы решили просто не отвлекать его уже, чтобы сделать новую капу», — сказал специалист.

Емельяненко получил повреждения в поединке с Джонсоном и после боя отправился в больницу. Россиянин не смог победить впервые за два года, ранее он нокаутом завершил поединки против бразильцев Жеронимо дос Сантоса и Габриэла Гонзаги, чеха Виктора Пешты , поляка Шимона Байора и американца Верджила Цвиккера. Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, в конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. Всего в активе россиянина 27 побед, семь поражений и одна ничья.