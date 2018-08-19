Обзор главных боёв прошедшего уик-энда, 17-19 августа.

Александру ещё никогда так не доставалось.

Увлёкся

Джеймс Галлахер — один из самых удачливых «Новых Макгрегоров» своего поколения. Соотечественник и одноклубник главного ирландца планеты к 21 году набил серию из четырёх досрочных побед в Bellator и чистого рекорда из девяти удачных боёв. Вместе с этим Галлахер успел нажить в компании ни одного врага — всё благодаря длинному языку.

С каждой новой победой Джеймс всё больше напоминал своего кумира и товарища Конора. Парень копирует не только знаменитый трешток Макгрегора, но и в клетке старается быть похожим на Ноториуса — своей стойкой, болтовнёй с соперником и прочими аспектами поведения. И всё же есть одно принципиальное отличие в стилях двух ирландцев — Галлахер, в отличие от нокаутёра Макгрегора, свои удачные поединки чаще всего заканчивает удушающими.

Перед поединком на Bellator 204 17 августа Джеймс Галлахер наговорил как никогда много. Неоднократно ирландец называл себя лучшим в мире и совершенным бойцом, как бы не замечая ближайшего соперника Рикки Бандехаса. 26-летний американец дебютировал в Bellator. Прошлым домом Бандехаса была организация Cage Fury Fighting Championships, в которой Рикки набил серьёзный рекорд — 11-1.

Галлахер суетливо начал поединок, вылетев на Бандехаса со стартовым гонгом без особого понимания, что делать. Джеймс всадил пару лоукиков, «подёргал» соперника на дистанции (в стиле Конора, конечно) и провёл тейкдаун практически без контроля по итогу. По прошествии первой минуты давление Галлахера стало менее явным, Бандехас всё чаще попадал навстречу. В какой-то момент Рикки понял, что соперника покидает уверенность в себе, и перешёл на работу первым номером. Ближе к середине первого раунда Бандехас провёл решающую комбинацию: американец «выбросил» переднюю руку, показав левый прямой, а вместо этого сбил блок Галлахера и пустил точный правый прямой в челюсть ирландца. Джеймс рухнул на пятую точку и поднялся уже лишь ради того, чтобы сделать своё поражение ещё более эффектным. Бандехас, естественно, пошёл добивать потрясённого соперника и вскоре подготовил роскошную атаку с правым сайд-киком в голову в конце. Без сомнения, один из самых красивых нокаутов лета.

Теперь в Bellator появился новый интересный боец, за которым все будут следить, потому что «он поставил на место Галлахера». А Джеймса вряд ли забудут. Скорее, ирландец вернётся более собранным и полностью готовым исправиться.

В главном поединке Bellator 204 чемпион легчайшего веса Дэррион Колдуэлл проводил защиту пояса против Ноада Лохата. Как и ожидалось, обладатель титула удержал своё в уверенном стиле. Полтора раунда Колдуэлл валял по клетке Лохата, пока в середине второго отрезка боя не решил включить граунд-энд-паунд на полную. Практически в стиле Хабиба Дэррион разбил своего оппонента на земле, ещё раз доказав, что никому его пояс в ближайшее время не уйдёт.

Пропустил немножко 2 18 августа на очередном турнире WFCA Александр Емельяненко провёл поединок с крепким американским тяжеловесом Тони Джонсоном. Зрителям без глубоких познаний в ММА могло показаться, что младшему брату лучшего тяжеловеса в истории привезли какого-то «мешка» с очевидными проблемами с лишним весом. Эти же люди, вероятно, были шокированы тем, насколько тяжко в итоге сложился бой для Емельяненко, неизменно нокаутировавшего своих соперников в последний год.

Тони Джонсон всего три года тому назад побеждал лучшего нашего тяжеловеса, пятого номера рейтинга UFC Александра Волкова. Как и его будущего соперника — Деррика Льюиса, второго номера среди лучших тяжей планеты. Ещё Джонсон дрался с такими звёздами как Даниэль Кормье , Чейк Конго и Виталий Минаков . Пусть последнее время Тони и выступает лишь в российских организациях, его послужной список к 32 годам, навыки в борьбе, выносливость и умение держать удар делают американца одним из самых опасных «гастролёров» российских промоушенов.

Начало поединка осталось с россиянином. Емельяненко быстро и разнообразно накидывал удары с обеих рук, менял этажи и частенько прошивал блок Джонсона. Несколько раз у Александра отлично прошёл правый прямой, но Тони всё сдержал. И только ради того, чтобы поймать правильный момент для тейкдауна. Он случился в середине первой пятиминутки. А контроль в исполнении Джонсона в партере продлился до гонга на перерыв. За две с небольшим минуты Тони успел неслабо разбить лицо российскому бойцу короткими ударами локтя в партере.

Во втором раунде американец почти сразу перевёл поединок на землю. Емельяненко-младший весь раунд боролся из позиции снизу и большинство сил потратил, чтобы Джонсон не освободил обе ноги и не залез в маунт — такая позиция закончилась бы плохо для Александра.

В итоге россиянин сделал ставку на третий отрезок боя. В нём Емельяненко, как и в начале поединка, бодро стартовал с точных атак, после чего пропустил снова пропустил тейкдаун и лишь защищался из позиции снизу. В итоге судьям пришлось решать, кто же вышел победителем из двух спорных раундов. Двое боковых насчитали ничью, а третий — победу Джонсона. Результатом согласно регламенту признали ничью большинством судейских решений.