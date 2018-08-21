Ронда Роузи завоевала титул WWE: видео

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи завоевала титул WWE — престижнейшей организации, проводящей поединки по правилам профессионального рестлинга.

На турнире WWE SummerSlam, который состоялся в Бруклине в конце минувшей недели, Роузи отобрала титул у Алексы Блисс и стала первой женщиной в истории, которой удалось выиграть пояса UFC и WWE.

Отметим, что среди мужчин того же пока смог добиться только тяжеловес Брок Леснар

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