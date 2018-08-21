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Ронда Роузи завоевала титул WWE: видео
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Ронда Роузи завоевала титул WWE: видео 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи завоевала титул WWE — престижнейшей организации, проводящей поединки по правилам профессионального рестлинга.
На турнире WWE SummerSlam, который состоялся в Бруклине в конце минувшей недели, Роузи отобрала титул у Алексы Блисс и стала первой женщиной в истории, которой удалось выиграть пояса UFC и WWE.
Отметим, что среди мужчин того же пока смог добиться только тяжеловес Брок Леснар.
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