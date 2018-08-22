Названа стоимость UFC

Функционер отметил, что 2017 год стал самым успешным для UFC.

"В данный момент стоимость бренда UFC возросло до $7 млрд Мы будем продолжать искать талантливых бойцов. Мы будем продолжать строить спорт. Никакого сумасшествия. Мы просто будем делать то, что делали. И будем становиться сильнее и сильнее. Моя цель — развивать спорт", — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что президент UFC отпраздновал день рождения сына на $1 млн