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Названа стоимость UFC
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Названа стоимость UFC 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Eurosport
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что стоимость организации возросла, передает "Советский спорт".
Функционер отметил, что 2017 год стал самым успешным для UFC.
"В данный момент стоимость бренда UFC возросло до $7 млрд Мы будем продолжать искать талантливых бойцов. Мы будем продолжать строить спорт. Никакого сумасшествия. Мы просто будем делать то, что делали. И будем становиться сильнее и сильнее. Моя цель — развивать спорт", — приводит слова Уайта MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что президент UFC отпраздновал день рождения сына на $1 млн
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