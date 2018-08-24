Американский боец захотел выбить из Макгрегора «всю дурь»

Вик назвал Макгрегора «феноменальной личностью» в смешанных единоборствах и признал его вклад в развитие этого вида спорта.

«Многие люди ненавидят Конора МакГрегора, но я думаю, что он феноменальная личность в нашем спорте. Он привлек внимание зрителей и СМИ к смешанным единоборствам», — сказал боец.

При этом Вик заявил, что с легкостью победит в поединке с Макгрегором.

«Я на шесть дюймов выше этого парня, а мои руки на пять дюймов длиннее. Я уверен в том, что могу выбить из него всю дурь», — сказал он.

Вик отметил, что хочет драться с Макгрегором не только из-за денег.

«Побить такого соперника значит вписать свое имя в историю. И я действительно думаю, что могу легко выиграть этот бой», — отметил он.

6 октября в Лас-Вегасе Макгрегору предстоит бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.