Американский боец захотел выбить из Макгрегора «всю дурь» 

Американский боец смешанных единоборств Джеймс Вик заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает fighttime.ru.
Вик назвал Макгрегора «феноменальной личностью» в смешанных единоборствах и признал его вклад в развитие этого вида спорта.
«Многие люди ненавидят Конора МакГрегора, но я думаю, что он феноменальная личность в нашем спорте. Он привлек внимание зрителей и СМИ к смешанным единоборствам», — сказал боец.
При этом Вик заявил, что с легкостью победит в поединке с Макгрегором.
«Я на шесть дюймов выше этого парня, а мои руки на пять дюймов длиннее. Я уверен в том, что могу выбить из него всю дурь», — сказал он.
Вик отметил, что хочет драться с Макгрегором не только из-за денег.
«Побить такого соперника значит вписать свое имя в историю. И я действительно думаю, что могу легко выиграть этот бой», — отметил он.
6 октября в Лас-Вегасе Макгрегору предстоит бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.