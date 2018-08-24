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Американский боец захотел выбить из Макгрегора «всю дурь»
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Американский боец захотел выбить из Макгрегора «всю дурь» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Американский боец смешанных единоборств Джеймс Вик заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает fighttime.ru.
Вик назвал Макгрегора «феноменальной личностью» в смешанных единоборствах и признал его вклад в развитие этого вида спорта.
«Многие люди ненавидят Конора МакГрегора, но я думаю, что он феноменальная личность в нашем спорте. Он привлек внимание зрителей и СМИ к смешанным единоборствам», — сказал боец.
При этом Вик заявил, что с легкостью победит в поединке с Макгрегором.
«Я на шесть дюймов выше этого парня, а мои руки на пять дюймов длиннее. Я уверен в том, что могу выбить из него всю дурь», — сказал он.
Вик отметил, что хочет драться с Макгрегором не только из-за денег.
«Побить такого соперника значит вписать свое имя в историю. И я действительно думаю, что могу легко выиграть этот бой», — отметил он.
6 октября в Лас-Вегасе Макгрегору предстоит бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
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