Трамп предоставил визу отцу Хабиба. Шутка, которую многие приняли за правду

30 марта 2016 года Абдулманап Нурмагомедов был снят с рейса в США, вызван на собеседование к консулу и получил штамп об аннулировании визы.

С тех пор Хабиб Нурмагомедов провел в UFC четыре боя, стал чемпионом организации в легком весе и, как вы понимаете, отец и тренер спортсмена всегда наблюдал выступления сына по телевизору, подсказывая Хабибу во время боя посредством мобильного телефона и секундантов.

6 октября Хабиб и Конор Макгрегор проведут один из самых значимых поединков в истории UFC. 9 августа в интервью Александру Лютикову Нурмагомедов-старший ответил на вопрос, будет ли он пытаться делать визу в этот раз.

«Не буду даже нервы тратить», — сказал отец и тренер Хабиба.

10 августа Хабиб выложил фотографию визита президента UFC Дэны Уайта в Белый дом и попросил об одолжении.

Дэна Уайт, пожалуйста, попросите Дональда Трампа дать моему отцу визу

18 августа вопрос был решен.

Спасибо большое, Дэна Уайт! Вы невероятны. Это ваша работа

Эту информацию подхватило большинство ведущих российских СМИ. В интернете все чаще стали появляться новости под заголовками: «Дональд Трамп выдал визу отцу Хабиба», «Отец Нурмагомедова получил визу в США от Дональда Трампа» и так далее.

И все бы ничего, но…

Во-первых.

Фотография, выложенная Хабибом, это картинка, которую запостили 11 августа администраторы группы в инстаграме, специализирующейся на смешных мемах.

Вот примеры их работ.

Во-вторых.

Многие апеллировали тем, что в комментариях сам же Хабиб отметил, мол, фотография не является фотошопом. И, конечно, вы могли понять, что это сарказм.

Как минимум, виза выглядит немного иначе, а, как максимум, на просторах сети не очень сложно найти оригинал.

Чтобы удостовериться в адекватности приведенных выше суждений, мы связались с членом команды Хабиба Нурмагомедова и успокоились окончательно.

Конечно, это шутка, не более. Мы были уверены, что все поймут.

До боя Нурмагомедов — Макгрегор остается 48 дней.

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