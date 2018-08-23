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Боец MMA Фелдер считает, что Нурмагомедов может удивить зрителей в поединке в Макгрегором
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Боец MMA Фелдер считает, что Нурмагомедов может удивить зрителей в поединке в Макгрегором 

RT на русском 33 минуты назад
Американский боец смешанных единоборств Пол Фелдер высказал мнение о поединке за титул Абсолюного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россияннином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
«Я думаю, что мы слишком много говорим о том, что Хабиб плох на ногах и у него проблемы с работой в стойке. Он постоянно попадал по Эдсону Барбозе, который казалось бы точно лучше его в это. Все опасаются борьбы россиянина, но именно это даст ему возможность нанести тяжёлый удар. Так что есть вероятность, что Хабиб попадёт очень точно по Конору. Зрители будут удивлены», — цитирует Фелдера Sportsjoe.
В настоящее время титулом UFC в лёгком весе владеет Нурмагомедов. Поединок за чемпионский пояс между российским бойцом и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
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