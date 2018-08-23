Москвичи могут увидеть поединок российского бойца Рустама Хабилова и канадца Кайана Джонсона

Соревнования будут проходить в легком, полусреднем и тяжелом весе.

15 сентября состоится новый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Пресс-служба UFC огласила состав пар соперников на чемпионате, который пройдет в Москве.

В легком весе соперником россиянина Рустама Хабилова станет канадский чемпион Кайан Джонсон, в полусреднем весе должны встретиться наш соотечественник Рамазан Эмеев и бразилец Клаудио Силва, сообщает пресс-служба. Первый бой состоится в комплексе «Олимпийский». Внимание болельщиков больше всего приковано к предстоящему поединку в тяжелом весе между российским бойцом Алексеем Олейником Марком Хантом , который будет отстаивать честь Новой Зеландии.

В 31 год Хабилов имеет на своем счету 22 победы и три поражения. У Джонсона 23 победы, 12 поражений и один бой, сыгранный в ничью, но он старше Хабилова — ему 34 года. На счету Эмеева 17 побед и три поражения в 31 год, а 35-летний Силва завоевал 12 побед и лишь одно поражение.