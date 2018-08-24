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Российский боец UFC призвал травмированного соперника не бегать от него
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Российский боец UFC призвал травмированного соперника не бегать от него 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец Забит Магомедшарипов прокомментировал отмену боя с мексиканцем Яиром Родригесом, передает "Советский спорт".
Поединок, который должен был состояться на турнире UFC 228, отменился из-за тяжелой травмы Родригеса.
"Травмирован ты или нет, мы все равно сразимся. Я подерусь с кем-нибудь другим в сентябре, а тебя оставлю на декабрь. Не нужно больше от меня убегать", — написал россиянин в своем твиттере.
Турнир UFC 228 пройдет 8 сентября в США.
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов подписал новый контракт с UFC.
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