Минаков вернулся в Bellator. Будет ли он драться против Федора и Харитонова?

Сегодня из США в Россию прилетела очень хорошая новость для любителей ММА. Непобежденный тяжеловес Виталий Минаков (21 победа) возвращается в американскую лигу Bellator, где несколько лет назад был чемпионом. Что ждет Виталия в Америке на данный момент? «Советский спорт» детально рассказывает.

Bellator: хорошее начало

Минаков начал свою карьеру в ММА в 2010 году. К концу 2012 года он одержал девять безоговорочных побед и подписал контракт с Bellator. Тогда в американской лиге часто проводились турниры Гран-при. В одном из них и принял участие россиянин. Этот турнир сложился для Виталия великолепно. Он одержал три победы (над Владимиром Старценовым, Роном Спарксом и Раяном Мартинесом), все техническими нокаутами, и получил шанс сразиться за пояс чемпиона организации, которым тогда владел другой россиянин — Александр Волков , который сейчас является топовым бойцом сильнейшей лиги мира UFC.

Бой состоялся 16 ноября 2013 года и Минаков разгромил чемпиона уже в первом раунде, победив техническим нокаутом.

Виталий Минаков побеждает Александра Волкова (фото — Bellator)

Виталий стал чемпионом и уже в следующем бою защитил свой титул в поединке против известного французского миксфайтера Чейка Конго, не оставив ему ни единого шанса. Бой завершился убедительной победой Минакова единогласным решением судей. Казалось, что это только начало великого странствия Виталия в американских «клетках». Ему прочили большое будущее, «Советский спорт» сравнивал его с Федором Емельяненко . В общем, все было очень оптимистично. Минаков ворвался в топ мировой элиты ММА.

Bellator: что-то пошло не так После победы над Конго россиянин попросил пересмотреть его контракт с организацией. Минаков называл это соглашение «кабальным», так как по действующему контракту он получал в разы меньше, чем конкуренты, которые не владели поясом и были явно слабее Виталия. Начались переговоры, но Bellator не собирался повышать гонорар россиянину. В итоге, обсуждение заморозилось на некоторое время. Пока руководители американского промоушена думали, что им делать, Виталий Минаков успешно выступал в России в организации Fight Nights, где получал очень хорошие деньги и чувствовал себя великолепно. Помимо этого, тяжеловес занялся политикой в родном для него Брянске. Каждый раз, когда спращивали бойца о возвращении в Bellator, он заявлял, что переговоры ведутся и вот-вот он вернется, чтобы защитить свой пояс.

Но время шло, а стороны не могли прийти в мирному соглашению. Вскоре у Bellator поменялось руководство, к власти пришел Скотт Кокер . Казалось бы, что теперь все уладится, но стало только хуже. И этому есть два объяснения.

Во-первых, вроде бы Минакову предложили провести поединок в США на конец 2015 года, но тогда у Виталия уже был назначен бой в андеркарде турнира Fight Nights 50 против Питера Грэхема. В главном бою того вечера Федор Емельяненко выгрызал победу у Фабио Мальдонадо . В общем, Минаков отказался от предложения американцев, так как не хотел подводить российский промоушен. А может быть, Минаков и сам не хотел биться в США, благо уже притерся к российским реальностям и получал хорошие деньги. Бой против Грэхема Минаков выиграл сабмишеном в первом раунде за минуту. Но уже тогда никто не верил, что Минаков сможет вернуться в США.

Виталий Минаков провел 21 поединок. Во всех одержал победы

Однако, вскоре вновь появилась информация, что россиянин вернется. И тут произошла вторая проблема. Кто-то из журналистов запустил слух, что Виталий ведет переговоры с UFC. Это безумно не понравилось Скотту Кокеру, который обиделся и записал Минакова в предатели. Однако, слух оказался всего лишь слухом, очередной «уткой» американской прессы.

Виталий продолжил выступать в России, провел еще три поединка после боя с Грэхемом, одержав в них победы.

Bellator: возвращение

Bellator: что дальше?

На данный момент в американской лиге очень много бойцов с именем, однако, всем им по 40 лет, а то и больше. Главной звездой промоушена на данный момент является россиянин Федор Емельяненко, которому уже в октябре предстоит провести полуфинальный бой Гран-при против Чела Соннена. В другом полуфинале встретятся Мэтт Митрион и Райан Бадер.

Минакову, скорее всего, для первого боя после возвращения дадут соперника для обкатки. Если Виталий одержит победу, то сразится с победителем Гран-при, который уже будет владеть поясом. Таким образом, у Виталия очень неплохие условия. Получается, что он может подраться и с Федором Емельяненко, если Последний император одержит победу в мини-турнире. Однако, это маловероятно. Во-первых, Федор Емельяненко не собирается драться с соотечественниками, и его слово многое решает в лиге. Во-вторых, после Гран-при Федор может завершить карьеру в ММА.

Для разогрева Минакову могут предложить таких бойцов, как Чейк Конго, Джеви Аяла, Рой Нельсон, Рэмпейдж Джексон, Мохаммед Лаваль, Валентин Молдавский или, даже, Мирко Крокоп. Не стоит и забывать про Сергея Харитонова . Схватка Сергея и Виталия могла пройти еще в России в рамках FNG, но бойцы так и не договорились о поединке. Сейчас это противостояние может состояться.

Ну а дальше все будет зависеть от результатов Гран-при. Кто будет чемпионом, тот и сразится с Минаковым. Любопытно, но Виталий не дрался в лиге с апреля 2014 года, но после него в Bellator так и не было чемпиона в тяжелом весе.

#Bellator #mma Я снова в деле..

Публикация от Vitaly Minakov (@vitalyminakov)

23 Авг 2018 в 4:14 PDT