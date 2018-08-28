Тренер Хабиба: «Макгрегор — лучший боец в стойке во всем UFC»

«Считаю Конора лучшим бойцом в стойке во всем UFC. Он всегда расслаблен, он знает, как читать соперника, знает, как вывести того из себя.

Он мастер боевых искусств, но он и в партере хорош. У нас нет такого количества времени, чтобы подготовить Хабиба к бою в стойке с Конором. Это невозможно. Мы должны драться, используя наши сильные стороны. Это классический бой борца с ударником. При этом оба могут и драться, и бороться, просто Конор сильнее в одном компоненте, а Хабиб — в другом.

В любом случае это два великих бойца. Задача тренеров — сделать так, чтобы спортсмены были максимально подготовленными.

Я знаю Хабиба, он может решить и драться с Макгрегором в стойке, если захочет этого. Тогда я буду кричать Хабибу: «Что ты делаешь?» Я этого не хочу, не хочу иметь ничего общего с Конором в стойке… он слишком хорош», — сказал Мендес на подкасте Eurobash.