В московском дерби «Спартак» одержал победу над «Динамо» 

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в пятом туре чемпионата России выдалось по традиции невероятно жарким — с неоднозначными моментами и курьезными голами.
Однако перед самым началом матча, вопреки напряженной атмосфере, произошел один из самых трогательных моментов, которые видела арена «Спартака» — акция памяти легенды красно-белых Алексея Парамонова, скончавшегося на 94-м году жизни.
И фанаты «Спартака», и поклонники «Динамо» соблюли минуту молчания — никто не выкрикивал колкостей в сторону соперника.
Этим российские болельщики показали более высокий уровень культуры, чем, например, испанцы: в 2016 году фанаты «Барселоны» позволили себе оскорбления в сторону Криштиану Роналду перед началом Эль Класико, несмотря на минуту молчания в память о легенде сине-гранатовых Йохане Кройфе.
Затем, правда, динамовцы отказались поддержать идею красно-белых провести первые пять минут встречи в тишине и начали активно болеть, в то время как фанаты «Спартака» оставались безмолвными.
Возможно, судьба решила каким-то образом наказать бело-голубых за такое поведение, поскольку к 15-й минуте встречи они уже проигрывали 0:2.
Сначала Квинси Промес уверенно реализовал пенальти, заработанный Зе Луишем, а затем головой отличился коренастый парагваец Лоренсо Мельгарехо — и «Динамо» оказался в двойном нокауте.
Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов после встречи даже не смог найти объяснения произошедшему.
«Я не могу сказать, что произошло с командой в первые 15 минут. Начинать игру со «Спартаком», проигрывая 0:2, — с такого попробуй потом отыграйся.
Не могу объяснить совершенные нами ошибки. Это просто детский сад.
После первого тайма я сказал ребятам, что не надо бояться играть. Команды переворачивали игру и с 0:2, и с 0:3, поэтому нужно просто смелее идти вперед. Конечно, можно потерпеть поражения, но проигрыши бывают разными — с высоко поднятой головой или когда тебя валтузят.
Во втором тайме мне не все понравилось, но мы выглядели, по крайней мере, лучше», — заявил Хохлов в эфире «Матч Премьер».
Игроки «Динамо» действительно задвигались гораздо лучше во второй половине встречи и сумели отыграть один мяч — правда, это, скорее, стало следствием ошибки 20-летнего голкипера «Спартака» Александра Максименко.
Вратарь слишком далеко вышел из ворот, чем умело воспользовался Владимир Рыков, отправивший мяч ему «за шиворот» со своей половины поля.
«Увидел, что вратарь вышел. Не первый раз уже такое. И с «Арсеналом» был такой момент, и сейчас. Я наблюдаю за вратарями и так получилось, — приводит слова автора курьезного гола «Советский спорт». — Что думаю о матче? Первый тайм мы начали с ошибки, и она повлияла на игру. Это была ошибка Тони Шунича (этот защитник сфолил на Зе Луише и «привез» пенальти, реализованный Промесом на седьмой минуте встречи. — «Газета.Ru»). Ну, со всеми бывает, мы его поддержали. Во второй половине встречи мы перестроились и начали играть получше, забили мяч».
Также игрок выразил мнение, что полузащитник Александр Ташаев, перешедший летом из «Динамо» в «Спартак» очень пригодился бы бело-голубым в этом матче.
«Но уже не надо об этом говорить, — отрезал Рыков. — Я не расстроился, что Саша не сыграл сегодня против нас. Он такой же футболист, как и любой другой».
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после встречи посчитал необходимым поддержать допустившего ошибку голкипера Максименко.
«Даже лучшие вратари мира ошибаются. Это не связано ни с возрастом, ни с опытом. Вратарь «Ливерпуля» ошибся в финале Лиги чемпионов, но ведь он не новичок.
Главное, чтобы Максименко не слушал и не читал комментарии о том, что у него мало опыта, что после выздоровления в воротах должен играть Александр Селихов и так далее.
Для молодежи это вредно. Поливая его после каждой ошибки, люди забирают у вратаря уверенность в себе», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт красно-белых.
Также наставник признал, что в концовке встречи «Динамо» владело явным преимуществом.
«В последние минуты мы плохо контролировали мяч, сели глубоко к своим воротам, перестали прессинговать. А гол соперника добавил нам дополнительных сложностей. Нужно работать, разбирать такие моменты, другого рецепта нет.
Может быть, стало не хватать сил. Может, сказался некий психологический блок, воспоминания о прошлом сезоне… И это не вина только атакующих игроков, это вина всей команды», — отметил Каррера.
Любопытно, что ни один из игроков «Спартака» не остановился в микст-зоне для общения с журналистами по завершении встречи, хотя, казалось бы, они должны были пребывать в отличном настроении, в отличие от динамовцев.
Теперь красно-белым может грозить штраф за отсутствие представителей клуба на обязательных пресс-конференции или интервью, пункт о котором предусмотрен в Дисциплинарном регламенте Российского футбольного союза (РФС).
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