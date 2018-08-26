В московском дерби «Спартак» одержал победу над «Динамо»

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в пятом туре чемпионата России выдалось по традиции невероятно жарким — с неоднозначными моментами и курьезными голами.

Однако перед самым началом матча, вопреки напряженной атмосфере, произошел один из самых трогательных моментов, которые видела арена «Спартака» — акция памяти легенды красно-белых Алексея Парамонова , скончавшегося на 94-м году жизни.

И фанаты «Спартака», и поклонники «Динамо» соблюли минуту молчания — никто не выкрикивал колкостей в сторону соперника.

Этим российские болельщики показали более высокий уровень культуры, чем, например, испанцы: в 2016 году фанаты «Барселоны» позволили себе оскорбления в сторону Криштиану Роналду перед началом Эль Класико, несмотря на минуту молчания в память о легенде сине-гранатовых Йохане Кройфе.

Затем, правда, динамовцы отказались поддержать идею красно-белых провести первые пять минут встречи в тишине и начали активно болеть, в то время как фанаты «Спартака» оставались безмолвными.

Возможно, судьба решила каким-то образом наказать бело-голубых за такое поведение, поскольку к 15-й минуте встречи они уже проигрывали 0:2.

Сначала Квинси Промес уверенно реализовал пенальти, заработанный Зе Луишем , а затем головой отличился коренастый парагваец Лоренсо Мельгарехо — и «Динамо» оказался в двойном нокауте.

Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов после встречи даже не смог найти объяснения произошедшему.

«Я не могу сказать, что произошло с командой в первые 15 минут. Начинать игру со «Спартаком», проигрывая 0:2, — с такого попробуй потом отыграйся.

Не могу объяснить совершенные нами ошибки. Это просто детский сад.

После первого тайма я сказал ребятам, что не надо бояться играть. Команды переворачивали игру и с 0:2, и с 0:3, поэтому нужно просто смелее идти вперед. Конечно, можно потерпеть поражения, но проигрыши бывают разными — с высоко поднятой головой или когда тебя валтузят.

Во втором тайме мне не все понравилось, но мы выглядели, по крайней мере, лучше», — заявил Хохлов в эфире «Матч Премьер».

Игроки «Динамо» действительно задвигались гораздо лучше во второй половине встречи и сумели отыграть один мяч — правда, это, скорее, стало следствием ошибки 20-летнего голкипера «Спартака» Александра Максименко

Вратарь слишком далеко вышел из ворот, чем умело воспользовался Владимир Рыков , отправивший мяч ему «за шиворот» со своей половины поля.

«Увидел, что вратарь вышел. Не первый раз уже такое. И с «Арсеналом» был такой момент, и сейчас. Я наблюдаю за вратарями и так получилось, — приводит слова автора курьезного гола «Советский спорт». — Что думаю о матче? Первый тайм мы начали с ошибки, и она повлияла на игру. Это была ошибка Тони Шунича (этот защитник сфолил на Зе Луише и «привез» пенальти, реализованный Промесом на седьмой минуте встречи. — «Газета.Ru» ). Ну, со всеми бывает, мы его поддержали. Во второй половине встречи мы перестроились и начали играть получше, забили мяч».

Также игрок выразил мнение, что полузащитник Александр Ташаев , перешедший летом из «Динамо» в «Спартак» очень пригодился бы бело-голубым в этом матче.

«Но уже не надо об этом говорить, — отрезал Рыков. — Я не расстроился, что Саша не сыграл сегодня против нас. Он такой же футболист, как и любой другой».

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после встречи посчитал необходимым поддержать допустившего ошибку голкипера Максименко.

«Даже лучшие вратари мира ошибаются. Это не связано ни с возрастом, ни с опытом. Вратарь «Ливерпуля» ошибся в финале Лиги чемпионов, но ведь он не новичок.

Главное, чтобы Максименко не слушал и не читал комментарии о том, что у него мало опыта, что после выздоровления в воротах должен играть Александр Селихов и так далее.

Для молодежи это вредно. Поливая его после каждой ошибки, люди забирают у вратаря уверенность в себе», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт красно-белых.

Также наставник признал, что в концовке встречи «Динамо» владело явным преимуществом.

«В последние минуты мы плохо контролировали мяч, сели глубоко к своим воротам, перестали прессинговать. А гол соперника добавил нам дополнительных сложностей. Нужно работать, разбирать такие моменты, другого рецепта нет.

Может быть, стало не хватать сил. Может, сказался некий психологический блок, воспоминания о прошлом сезоне… И это не вина только атакующих игроков, это вина всей команды», — отметил Каррера.

Любопытно, что ни один из игроков «Спартака» не остановился в микст-зоне для общения с журналистами по завершении встречи, хотя, казалось бы, они должны были пребывать в отличном настроении, в отличие от динамовцев.

Теперь красно-белым может грозить штраф за отсутствие представителей клуба на обязательных пресс-конференции или интервью, пункт о котором предусмотрен в Дисциплинарном регламенте Российского футбольного союза (РФС).

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