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Тренер Нурмагомедова восхитился Макгрегором
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Тренер Нурмагомедова восхитился Макгрегором 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: John Locher / AP
Тренер Хавьер Мендес, работающий вместе с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, отметил сильные стороны его будущего соперника ирландца Коннора Макгрегора. Слова Мендеса передает Bloodyelbow.
Мендес помогает Нурмагомедову в подготовке к бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. По его мнению, россиянину не стоит пытаться превзойти Макгрегора в ударной технике. Он также отметил, что ирландец является лучшим бойцом UFC, работающим в стойке.
«Макгрегор — мастер боевых искусств. Он хорош и в партере, хорош во всем», — убежден Мендес.
Бой между действующим чемпионом Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в рамках UFC 229. Турнир пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.
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