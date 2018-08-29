Тренер Нурмагомедова восхитился Макгрегором

Тренер Хавьер Мендес, работающий вместе с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, отметил сильные стороны его будущего соперника ирландца Коннора Макгрегора . Слова Мендеса передает Bloodyelbow.

Мендес помогает Нурмагомедову в подготовке к бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. По его мнению, россиянину не стоит пытаться превзойти Макгрегора в ударной технике. Он также отметил, что ирландец является лучшим бойцом UFC, работающим в стойке.

«Макгрегор — мастер боевых искусств. Он хорош и в партере, хорош во всем», — убежден Мендес.

Бой между действующим чемпионом Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в рамках UFC 229. Турнир пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.