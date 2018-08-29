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Виталий Минаков: Bellator существенно улучшили финансовые условия контракта
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Виталий Минаков: Bellator существенно улучшили финансовые условия контракта 

Советский спорт + ещё 3 1 час назад
Российский боец Виталий Минаков — о возвращении в Bellator спустя четыре года.
— Как и на каких условиях удалось переподписаться в Bellator? — Я не подписывал новый контракт с Bellator, это тот же контракт, который у меня был, просто мы существенно улучшили его условия, я имею в виду финансовую составляющую, — приводит слова Минакова Blood&Sweat. — Я не выступал там именно потому, что финансовая сторона этого контракта была очень скромной. Во всех отношениях было невыгодно драться за такие деньги, у меня на одну подготовку уходила такая сумма.
Сейчас многие пишут комментарии в соцсетях, все ждали подписания в UFC, но я хочу в очередной раз акцентировать внимание на том, что у меня был действующий контракт с Bellator, не закрыв который невозможно даже просто начать обсуждение других вариантов.
Была улучшена финансовая составляющая, уменьшилось количество боев с восьми до шести, и теперь совершенно четко определено время действия контракта, я точно знаю, сколько осталось выступлений там и какого примерно уровня будут эти поединки.
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