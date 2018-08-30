Революция от Де Ла Хойи в ММА? Чак Лидделл и Тито Ортис проведут третий бой в ноябре

Знаменитые ветераны ММА Чак Лидделл (21-8) и Тито Ортис (19-12-1) проведут третий поединок 24 ноября в Инглвуде (США) в рамках первого ММА-события, организуемого промоутерской компанией Оскара Да Ла Хойи Golden Boy Promotions. Накануне об этом сообщил Лидделл. А Де Ла Хойя, в свою очередь, заявил в интервью ESPN, что это будет крайне выгодное для бойцов предприятие с внушительным процентом от продаж платных трансляций (PPV).

«Я стал промоутером ММА по той же причине, по которой стал промоутером в боксе, — говорит Оскар. — Я уже устал от того, что эти бойцы приходят ко мне и говорят, что получают гроши. Не могу вдаваться в детали, но могу сказать, что Лидделл и Ортис получат гораздо больше денег, чем они могли бы получить с кем-то другим. Они получат процент с PPV, с продаж билетов и всего остального. Это будет самый прибыльный бой в их карьерах».

48-летний Лидделл завершил выступления в ММА в 2010 году, проиграв пять из шести последних поединков под эгидой UFC. 43-летний Ортис, расставшись с UFC в 2012 году, подписался в Bellator и с 2014 по 2017 гг. выиграл три из четырёх поединков.

Что до их противостояния, то сейчас счёт 2-0 в пользу Лидделла, который дважды побеждал Ортиса досрочно в 2004 и 2006 годах. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.