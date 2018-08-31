Никита Крылов: у брата есть все шансы сделать хорошую карьеру в ММА

«У меня здесь выступал младший брат, и я приехал ему секундировать. Это была моя главная цель, и я её выполнил. Пока рано ещё думать ему о карьере в UFC. Это третий профессиональный бой, но он себя хорошо показывает и растет. У Игоря есть все шансы сделать хорошую карьеру в ММА. Будем всеми способами содействовать. Когда придет время перейти в UFC, он сам это решит. Здесь у него был очень серьёзный соперник, довольно зрелый парень на его фоне, так как Игорю только 19 лет, а сопернику уже 22. Не смотря на то что у его оппонента всего 2 профессиональных боя, но очень много любительских.

Просматривали и разбирали соперника, очень спокойный и техничный парень с хорошей борьбой. У Игоря тоже хорошая борцовская база: вольная борьба, также чемпион региона по боевому самбо. Сейчас довольно давно ММА занимается. Поэтому основная задача была не давать сопернику бороться и заставить чувствовать себя неуверенно в стойке. В партере Игорь неплохо его «переработал», занимал хорошие позиции, ушел от двух болевых, было довольно опасно, но проявил характер и выиграл. Отличный бой для брата в целом и огромный опыт, теперь он должен лучше понимать картинку боя», — отметил Никита Крылов.