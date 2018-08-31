Ещё
Никита Крылов: у брата есть все шансы сделать хорошую карьеру в ММА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Крылов: у брата есть все шансы сделать хорошую карьеру в ММА 

Чемпионат.com + ещё 1 54 минуты назад
Российский боец UFC Никита Крылов поделился мнениями о перспективах своего младшего брата Игоря Крылова в MMA, который участвовал в международном турнире по ММА «КрымRush. Прощай оружие» в Ялте и победил Владимира Мельникова единогласным решением судей.
«У меня здесь выступал младший брат, и я приехал ему секундировать. Это была моя главная цель, и я её выполнил. Пока рано ещё думать ему о карьере в UFC. Это третий профессиональный бой, но он себя хорошо показывает и растет. У Игоря есть все шансы сделать хорошую карьеру в ММА. Будем всеми способами содействовать. Когда придет время перейти в UFC, он сам это решит. Здесь у него был очень серьёзный соперник, довольно зрелый парень на его фоне, так как Игорю только 19 лет, а сопернику уже 22. Не смотря на то что у его оппонента всего 2 профессиональных боя, но очень много любительских.
Просматривали и разбирали соперника, очень спокойный и техничный парень с хорошей борьбой. У Игоря тоже хорошая борцовская база: вольная борьба, также чемпион региона по боевому самбо. Сейчас довольно давно ММА занимается. Поэтому основная задача была не давать сопернику бороться и заставить чувствовать себя неуверенно в стойке. В партере Игорь неплохо его «переработал», занимал хорошие позиции, ушел от двух болевых, было довольно опасно, но проявил характер и выиграл. Отличный бой для брата в целом и огромный опыт, теперь он должен лучше понимать картинку боя», — отметил Никита Крылов.
Чемпионат.com: последние новости
СМИ: Пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора перенесена на неделю Трамп выдал американскую визу отцу Нурмагомедова Джон Джонс: Мечтаю вернуться и провести бой против Кормье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России забит самый позорный автогол в мире35
«Я не нужна российскому спорту»69
Француженку оштрафовали за оголение на US Open7
«Ненавижу играть против нее»5
От Медведевой «сбежал» тренер14
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
00:13
Исинбаева показала идеальную фигуру
Легкая атлетика
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение