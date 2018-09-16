UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели

Москва впервые приняла турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Уже до старта события стало ясно: свободных мест почти не будет. Кто в этот субботный вечер бил, душил и страдал в октагоне стадиона «Олимпийского» и как публика встретила звездных иностранцев и гнала к победе своих бойцов, рассказывает «Лента.ру»

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Волнение чувствовалось уже на эскалаторах станции «Проспект Мира». Москву понять можно — все таки исторический момент. Ее жители и ее гости дружно путались с выходами из метро, дружно находили верную тропу. Дружно озадачивали охранников «Олимпийского» в поисках входа.

Люди подходили к Олимпийскому намного раньше назначенного срока. Им было чем заняться: UFC проводил встречи бойцов с болельщиками. Подтянулись и спонсоры со своими активити. Москвичам предлагали фирменную ufc-шную одежку, шапки как у Хабиба. Ну и особо амбициозным — аж чемпионский пояс. Бутафория влетает в копеечку. 45 тысяч рублей. Мы спросили, нам ответили: кто-то из болельщиков и и вправду купил. Для фото на память с полученным с такими жертвами трофеем были установлены те самые три буквы: UFC.

Демократия по-американски: доступная еда возле самого стадиона. Подобранная исключительно под местных — самса, кебабы, все дела. Внутри стен Олимпийского проголодавшимся уже нужно раскошелиться. А любителям накатить поллитра холодненького — тем более.

UFC действительно здесь. И отложив в сторону неномерной статус турнира, многие подмечают — о таком карде российские промоушены разве что мечтают. Уже то, как встречали самый первый бой андеркарда стало ясно: UFC потеряли миллионы. Им нужно было приезжать в Россию гораздо раньше. Казалось, своды «Олимпийского» держатся на фанатах кровавого спорта. Визуально, это был полный селлаут. Многие вовсе махнули на то, чтобы пробиться к своим местам, застыв у ограждений. Да, придется постоять, но зато мимо пройдут топовые бойцы.

Понеслась

При такой толпе в полноги на октагон не взберешься. Первого боя по решению пришлось ждать весьма долго, да и поединок между Майрбеком Тайсумовым и Дезмондом Грином никак нельзя было назвать незрелищным. Россиянин сражался за более высокий статус в промоушене. И чувствовалось — ему не терпится завершить бой досрочно. С другой стороны, слишком опасного представителя Российской Федерации американское правительство тем более пускать не станет (кроме шуток, у Тайсумова проблема с получением визы). И если у скромного Грина лишь угол, да пара тренеров, то Тайсумову без умолку подсказывала добрая половина арены. Американец наверняка чувствовал себя на чужом празднике, и был не прочь его испортить. Он не лез на рожон, и несколько раз неплохо огрызался. И ему удалось выстоять все три раунда. Для Грина — действительно достижение. Учитывая, что Тайсумов крайне редко проходит всю дистанцию. Итог: третье в карьере россиянина решение. На этот раз в его пользу. Единогласно.

Удивил местную публику (часть со знаком минус) канадец Кэйджан Джонсон. На бой с Рустамом Хабиловым он пришел с выполненным домашним заданием. 28 июля он уступил Исламу Махачеву . А в Москве получил бой с его соратником Хабиловым.

Канадец пообещал улучшить свою борьбу. И действительно, Хабилову пришлось попотеть. Джонсон умело отзащищался, но пропустил больше соперника. В итоге, второе решение вечера боев в Москве. И вновь в пользу своего парня.

Бой UFC под громкое «Петя, Петя!». Динамичный Петр Ян объединил разношерстную публику «Олимпийского». Вчерашний дебютант промоушена встретился с его темной лощадкой — Чжин Су Соном из Южной Кореи. Рубка двоих задала своего рода планку для мэйнкарда. Не верьте паспортам, Чжин Су Сон в октагоне настоящий северокореец. Он ухмылялся угрозе исходившей от верткого и разящего Яна. Пропускал удар за ударом, истекал кровью, но продолжал скалиться. Его угол — полная противоположность. Рубящие фразы на корейском, полный беспокойства, пробивались сквозь внушительную акустическую поддержку россиянина. Им бы каски, да в окоп. Командовать самым храбрым своим бойцом. За три раунда Ян сумел не попастся на провокации и выжал победу. Последние секунды прошли под тремор трибун, россиянин и его соперник отдавали последние силы. Гонг. И Ян, перепачканный в чужой крови, встречает триумф.

Было место в этот вечер и гневу толпы. Причем досталось не кому-нибудь, а легендарному рефери Хербу Дину. Американцу прилетело «Судья продажная козел ты!» с одной из трибун. Но не спешите с выводами. VIP-место Рамзана Ахматовича располагалось совсем с другой стороны.

Невзлюбили рефери потому, что Дин сразу не даровал победу Муртазалиеву, когда он зажал 35-летнего американца Доллоуэя и осыпал того ударами. И помимо отдельного выкрика, остальная толпа тянула пресловутое «Бу». Дин впрочем дождался гонга и в перерыве все же решил, что его соотечественнику хватит.

Дебютировал в этот вечер и непобедимый Алексей Кунченко из Тюмени. И ему также пришлось на собственной шкуре испытать требовательность и страстность публики, собравшейся в Олимпийском. С первыми секундами в октагоне против бразильца Тьяго Алвеса , толпа тут же взяла его под свое крыло.

Россиянин ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. Боязнь ошибиться и впервые отдать победу сопернику мешали Кунченко как следует войти в поединок. Подкованный зритель сразу понял в чем беда. Одни решили, что Алексею подойдет кнут. «Хорош бояться!», «Ты выигрывать собираешься или нет!». Другие хоть и не баловали пряником, но все же были куда позитивнее. «Давай, Леха, работай!», «Включайся, Леха!».

Подобная накачка даром не прошла. Леха включился, перестал бояться и как следует отработал концовку третьего раунда. Двадцатая победа в карьере и впервые микрофон от комментатора UFC (в этот вечер Джо Роганом был Дэн Харди) оказался у губ россиянина. Он скромно заявил, что померился бы силами с Дональдом «Ковбоем» Серроне.

Основное блюдо

Андрей Орловский уже на подходе к октагону, кажется, украл сердце столицы. Боец, имевший не слишком удачный опыт общения с российским телевидением, которое перед боем по его мнению «качало своих бойцов», он с ходу дал понять кто он для аудитории.

И если американский большевик Джефф Монсон под гимн СССР — это скорее мило, то Орловский шагающий под оригинальные слова Сергея Михалкова — просто то, что доктор прописал.

Тем не менее, завершить белорусу бой с Шамилем Абдурахимовым так же триумфально не удалось. Бойцы не слишком впечатлили публику, осторожно проведя по сути все три раунда. А победу праздновал россиянин.

Кроме того, в ходе поединка Орловский сделал шаг в сторону того, чтобы стать антигероем поединка, начав резко общаться с арбитром. Правда, понять его можно. Вольно или невольно, борец Абдурахимов попал белорусу между ног.

Не слишком впечатляющий бой тяжеловесов сменил поединок куда более динамичный. Мы вновь услышали ласкающие русскую душу мотивы: на этот раз обрадовал публику поляк Ян Блахович . Он вышел на бой под старую добрую «Катюшу». И в отличие от Орловского, Блахович сумел также и выйти победителем из клетки. Крылов пользовался абсолютной поддержкой трибун, но преобразовать ее в преимущество в октагоне у него не получилось. Сколько толпа не подгоняла своего Никиту, Блахович спокойно делал свое дело. Он был лучше сверху и подарил утомившейся публике зрелищный сабмишн.

Ультракалорийным десертом в довершение вечера стал поединок новозеландского ударника Марка Ханта и российского бойца Алексея Олейника , душившего соперника еще тогда, когда бои проводились голыми руками. Главной интригой стало то, сумеет ли опытный джиуджицука Олейник перевести бой в свою стихию. Хант грамотно оборонялся и даже едва не отбил ногу россиянину лоукиком. Олейник, или как скандировали с трибун «Дядя Леша», тем не менее нашел способ перевести бой в партер. Россиянин перевоплотился в удава, взяв спину Ханта. Иезекиля, как и обещал Олоейник перед боем не получилось. Но короткой шеи новозеландца хватило для удушающего. Первый турнир UFC в России завершился победой хозяина арены.

Кажется, российский MMA в этот субботний вечер изменился навсегда. 22 600 человек посетили неномерной турнир UFC. Для организации это пятый результат в 25-летней истории. Официальные лица UFC не скрывали своего восторга тем, каким вышел первый турнир в Москве. Вице-президент компании Дэвид Шоу на послематчевой пресс-конференции заверил: UFC здесь не на один раз. «Мы пришли не на год, мы пришли надолго», — заявил Шоу. По его словам, Россию в следующем году может ждать один, а то и два турнира.

Отечественные промоушены мощно толкнули в плечо. Но вместе с тем показали, что российский болельщик придет, если есть на что. Что его много, что он горяч, и что он сечет.