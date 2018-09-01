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Нурмагомедов раскритиковал судейство турнира Fight Nights Global 88
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Нурмагомедов раскритиковал судейство турнира Fight Nights Global 88 

Газета.Ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: AP
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал судейство турнира Fight Nights Global 88, который прошел 31 августа в Астане, передает "Советский спорт".
На турнире боец клуба Eagles MMA Тагир Уланбеков по решению судей проиграл Жагласу Жумагулову.
"В организации Fight Nights это не первый случай, что общественность единогласно недовольна решением судей. Говорить каждый раз, что это не мы, а судьи, тоже не правильно, но если вы не можете гарантировать справедливое решение бойцам, то зачем вы вообще проводите турниры?
Я считаю, что Тагир выиграл бой вчистую. Как говорится, претендент даже не был близок к тому, чтобы забрать пояс, а чемпион сделал более чем, чтоб защитить его. Будем ждать справедливого решения на счет апелляции от команды Камиля Гаджиева", — написал боец в своем инстаграме.
Ранее изменилась дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора.
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