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Другу Макгрегора предрекли уничтожение
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Другу Макгрегора предрекли уничтожение в бою с чеченцем 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Reuters
Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов дал прогноз на бой Артема Лобова и Зубайры Тухугова. Его слова приводит Tofight.ru.
«Честно говоря, я не слишком сильно жду этот бой. Я знаю, что Зубайра сильнее Артема во всем, поэтому для меня этот бой не представляет ничего особенного. Тухугов уничтожит Лобова. Я думаю, что он сможет досрочно остановить его в 1-м или же во 2-м раунде» — сказал Нурмагомедов-старший.
Бой Лобова и Тухугова пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 138, запланированном на 28 октября. В активе Лобова 13 побед при 14 поражениях и одной ничьей. Тухугов, являющийся уроженцем Грозного, провел 22 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.
Лобов — близкий друг и спарринг-партнер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. В апреле 2018 года в конфликт с Лобовым вступил Нурмагомедов-младший. Через несколько дней после инцидента Макгрегор прилетел в Нью-Йорк в поисках россиянина, напал на автобус с бойцами UFC и попал в полицию. Ирландец избежал тюремного заключения и проведет бой с Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе.
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