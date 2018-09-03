Другу Макгрегора предрекли уничтожение в бою с чеченцем

«Честно говоря, я не слишком сильно жду этот бой. Я знаю, что Зубайра сильнее Артема во всем, поэтому для меня этот бой не представляет ничего особенного. Тухугов уничтожит Лобова. Я думаю, что он сможет досрочно остановить его в 1-м или же во 2-м раунде» — сказал Нурмагомедов-старший.

Бой Лобова и Тухугова пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 138, запланированном на 28 октября. В активе Лобова 13 побед при 14 поражениях и одной ничьей. Тухугов, являющийся уроженцем Грозного, провел 22 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.