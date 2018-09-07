Чемпионку UFC госпитализировали накануне боя с Шевченко 

Чемпионку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Нику Монтаньо срочно госпитализировали перед ранней процедурой взвешивания, в связи с чем восьмого сентября она не сможет провести бой с Валентиной Шевченко, сообщает Sport24.
Причина госпитализации спортсменки не сообщается, однако в американских СМИ появилась информация, что у Монтаньо могли возникнуть проблемы со сгонкой веса перед боем.
Схватка позхиционировалась как одно из главных событий вечера турнира UFC 228. Сейчас идут переговоры о возможных вариантах проведения боя между Шевченко и другим бойцом.
Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может презентовать автобиографическую книгу до поединка с ирландцем Конором Макгрегором.