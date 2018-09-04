Емельяненко рассказал о лечении разбитого лица

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Александр Емельяненко рассказал о состоянии здоровья после боя с американцем 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о состоянии здоровья после поединка против американца Тони Джонсона.
"Все зажило. Приступил к тренировкам. Но пока непонятно, когда и с кем будет следующий бой. Никаких серьезных травм нет. Сделали МРТ — с головой все в порядке. Было пару рассечений, и чтобы они быстрее зажили, поехал в больницу, наложил швы и быстро восстановился", — цитирует Емельяненко "Спорт-экспресс".
Бой Емельяненко с Тони Джонсоном состоялся 18 августа в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве. Судьи после трех раундов зафиксировали ничью. У Емельяненко врачи диагностировали гематомы и ушибы.
Ранее сообщалось, что Емельяненко был выписан из больницы.
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