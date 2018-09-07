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Поединок турнира UFC 228 Шевченко — Монтаньо отменен из-за госпитализации американки
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Поединок турнира UFC 228 Шевченко — Монтаньо отменен из-за госпитализации американки 

Советский спорт + ещё 1 2 часа назад
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо госпитализирована перед процедурой взвешивания и не сможет подраться с Валентиной Шевченко, сообщает ESPN.
По информации издания, у Монтаньо могли возникнуть проблемы со сгонкой веса перед боем. Официальная причина госпитализации не разглашается.
Сообщается, что в данный момент идут переговоры о возможных вариантах проведения боя между Шевченко и другим бойцом.
Напомним, бой Монтаньо — Шевченко должен был стать со-главным событием турнира UFC 228. В главном же бою встретятся Тайрон Вудли и Даррен Тилл.
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