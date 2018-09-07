Поединок турнира UFC 228 Шевченко — Монтаньо отменен из-за госпитализации американки

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо госпитализирована перед процедурой взвешивания и не сможет подраться с Валентиной Шевченко , сообщает ESPN.

По информации издания, у Монтаньо могли возникнуть проблемы со сгонкой веса перед боем. Официальная причина госпитализации не разглашается.

Сообщается, что в данный момент идут переговоры о возможных вариантах проведения боя между Шевченко и другим бойцом.