Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо госпитализирована перед процедурой взвешивания и не сможет подраться с Валентиной Шевченко, сообщает ESPN.
По информации издания, у Монтаньо могли возникнуть проблемы со сгонкой веса перед боем. Официальная причина госпитализации не разглашается.
Сообщается, что в данный момент идут переговоры о возможных вариантах проведения боя между Шевченко и другим бойцом.
Напомним, бой Монтаньо — Шевченко должен был стать со-главным событием турнира UFC 228. В главном же бою встретятся Тайрон Вудли и Даррен Тилл.