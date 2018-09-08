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ACB 89: Балаев нокаутировал Мачаева
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ACB 89: Балаев нокаутировал Мачаева 

Чемпионат.com + ещё 11 18 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Сегодня, 8 сентября, в Краснодаре проходит турнир по смешанным единоборствам ACB 89. Главным его поединком станет встреча между Али Баговым и Абдулазизом Абдулвахабовым. В андеркарде этой встречи очередной бой под эгидой промоушна провёл 42-летний Марат Балаев.
Его соперником стал Мурад Мачаев. Поединок не продлился всю отведённую регламентом дистанцию. Уже в первом раунде Балаев провёл удачную атаку и оформил победу техническим нокаутом.
Это уже второй поединок Балаева за последние месяцы. В мае этого года он потерял чемпионский титул, уступив в первом раунде Юсуфу Раисову на турнире ACB 86. К слову, это было уже второе противостояние Балаева с Раисовым. Неудача в мае стала для Балаева первой с момента начала профессиональной карьеры.
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