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UFC 228: Забит Магомедшарипов эффектно прошёл Брэндона Дэвиса
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UFC 228: Забит Магомедшарипов эффектно прошёл Брэндона Дэвиса 

Vringe.com 16 минут назад
Фото: Vringe.com
Даллас, США. Российский топ-проспект полулёгкого дивизиона UFC Забит Магомедшарипов (16-1) одержал очередную яркую победу в промоушене, заставив капитулировать американца Брэндона Дэвиса (9-5) в рамках основного карда турнира UFC 228.
В первом раунде Забит сознательно отдал сопернику инициативу, предоставляя возможность атаковать первым, тогда как сам сосредоточился на контрвыпадах. Дэвису практически не удавалось достать Магомедшарипова в стойке, но и сам он при этом не пропускал ничего серьёзного. В конце пятиминутки Забит неожиданно провёл тэйкдаун, после чего прижал соперника к сетке и амплитудно бросил вниз из клинча.
Уже в начале второго раунда Магомедшарипов вновь перевёл соперника вниз, после чего сковал в объятиях у сетки, пытаясь забрать спину. В итоге Дэвис вырвался, но ненадолго. Забит провёл эффектную подсечку, а в партере, оказавшись за спиной соперника, неожиданно (в первую очередь для самого американца) захватил ногу и провёл болевой, вынудив Дэвиса сдаться.
Напомним, что изначально соперником россиянина, одержавшего четвёртую победу в UFC, должен был стать топовый мексиканец Яир Родригес, получивший травму.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Магомедшарипов-Дэвис (появится в скором времени)
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