Американец стал депутатом в России

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска, сообщает РБК.

В анкете кандидата в депутаты Монсон указал, что работает в АНО Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке. Также известно, что американец является соучредителем компании «Алтай пэлас файт» вместе с владельцем единственного легального казино на Алтае бизнесменом Владимиром Кутьевым.