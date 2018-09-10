Американец стал депутатом в России 

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска, сообщает РБК.
12 июня указом президента РФ Владимира Путина Монсон получил российское гражданство. На выборы боец выдвигался от партии «Единая Россия».
В анкете кандидата в депутаты Монсон указал, что работает в АНО Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке. Также известно, что американец является соучредителем компании «Алтай пэлас файт» вместе с владельцем единственного легального казино на Алтае бизнесменом Владимиром Кутьевым.