Ещё
Американец стал депутатом в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американец стал депутатом в России 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска, сообщает РБК.
12 июня указом президента РФ Владимира Путина Монсон получил российское гражданство. На выборы боец выдвигался от партии «Единая Россия».
В анкете кандидата в депутаты Монсон указал, что работает в АНО Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке. Также известно, что американец является соучредителем компании «Алтай пэлас файт» вместе с владельцем единственного легального казино на Алтае бизнесменом Владимиром Кутьевым.
Комментарии61
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»29
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной34
Судьба Медведевой в России предопределена64
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение