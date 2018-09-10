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Тимати указал Нурмагомедову на его неправоту
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Тимати указал Нурмагомедову на его неправоту 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати обратился к бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову из-за угроз со стороны жителей Дагестана в адрес представителей лейбла Black Star. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте артиста.
«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо», — заявил Тимати.
9 сентября концерт Егора Крида в Дагестане, представляющего Black Star, было решено отменить. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес музыканта. Нурмагомедов также прокомментировал данное событие. «Невелика потеря» написал боец в «сториз» в Instagram.
15 сентября Нурмагомедов раскритиковал поведение дагестанцев на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, прошедшего в Махачкале в июне 2018 года. По мнению спортсмена, публика вела себя не так, как завещали «праведные предшественники».
Нурмагомедов — чемпион в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 6 октября в рамках турнира UFC 229 россиянину предстоит первая защита титула. Ему будет противостоять ирландский боец Конор Макгрегор.
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